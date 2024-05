Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 82,78 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 82,78 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,78 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 82,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.732 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 84,90 EUR erreichte der Titel am 21.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,56 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Abschläge von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,18 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

