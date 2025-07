Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 67,86 EUR.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 67,86 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 67.817 Stück.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,42 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,99 EUR aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,39 EUR je Aktie aus.

