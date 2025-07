Aktienentwicklung

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag freundlich

30.07.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 68,48 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 68,48 EUR. Bei 68,54 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.291 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 29,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 4,29 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 82,99 EUR angegeben. Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026. In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Buy DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

