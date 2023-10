Henkel vz im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag auf grünem Terrain

30.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 67,60 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 67,60 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,64 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.761 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2022 bei 60,64 EUR. Mit Abgaben von 10,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,60 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 04.05.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,52 Prozent auf 5.509,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden. Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,27 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus Pluszeichen in Frankfurt: DAX stärker Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA