Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 71,86 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,62 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 139.543 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 8,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 69,55 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

