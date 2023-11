Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,34 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 71,34 EUR. Bei 71,50 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 71,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.474 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2023 bei 63,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 11,58 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,55 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,58 Prozent zurück. Hier wurden 5.609,00 EUR gegenüber 5.642,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

