Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 73,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 73,50 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,36 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.422 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 70,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,73 Prozent.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 84,44 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Henkel vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,54 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX leichter