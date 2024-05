Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 82,86 EUR zu.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 82,86 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 83,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,62 EUR. Bisher wurden heute 47.595 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei 84,90 EUR erreichte der Titel am 21.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 2,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,18 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

