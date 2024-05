Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 82,74 EUR.

Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,74 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,94 EUR an. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 82,52 EUR. Mit einem Wert von 82,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.636 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 84,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 20,38 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,18 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Sector Perform-Bewertung für Henkel vz-Aktie von RBC Capital Markets

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

Deutsche Bank AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Hold