Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 70,62 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 70,62 EUR ab. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,00 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.395 Stück gehandelt.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 10,43 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 67,09 EUR.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,08 EUR je Aktie aus.

