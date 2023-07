Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 70,82 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 70,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 70,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.305 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 10,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 19,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 04.05.2023. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.08.2023 gerechnet. Henkel vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

