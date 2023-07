Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 71,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,04 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 70,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.793 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 59,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 16,78 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.092,00 EUR umsetzen können.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

