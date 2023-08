Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 71,14 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 71,14 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,18 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.143 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 59,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 69,00 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.509,00 EUR – ein Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.271,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,25 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Henkel vz bedeutet

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Henkel vz abgeworfen