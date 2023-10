Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 68,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 68,24 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,00 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 41.421 Aktien.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 15,87 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 04.05.2023 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 09.11.2023 gerechnet. Am 14.11.2024 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,27 EUR je Henkel vz-Aktie.

