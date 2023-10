Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Vormittag vor

Henkel vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 68,04 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 68,04 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 68,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.366 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Gewinne von 15,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2022 bei 60,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,88 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,60 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.509,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.271,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,27 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

