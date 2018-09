'Henne-und-Ei-Situation': eSport-Bund enttäuscht über Bundesregierung

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem forschen Start in Sachen E-Sport ist die Bundesregierung wieder zurückgerudert und enttäuscht damit den eSport-Bund Deutschland. In den Antworten auf eine Kleine Anfrage der FDP im Bundestag wurde eine klare Position zum E-Sport vermieden. "Wir haben mit dem Koalitionsvertrag das Versprechen an die Bürger gehabt, dass E-Sport als Sportart vollständig anerkannt wird", sagte ESBD-Präsident Hans Jagnow am Dienstag in einer Stellungnahme. "Nur wenige Monate später distanziert sich die Bundesregierung von diesem Versprechen und schiebt die Verantwortung auf den DOSB."

Wie aus den Antworten der FDP-Anfrage hervorgeht, sieht der Bund im Rahmen der Verbandsautonomie den Deutschen Sportbund gefordert, eine sportfachliche Position zu entwickeln. "Hier ist vor einer Bewertung die weitere Entwicklung innerhalb des organisierten Sports abzuwarten", hieß es. Die Bundesregierung wolle dies weiter begleiten und beobachten. "Diese Henne-und-Ei-Situation muss endlich ein Ende haben", schimpfte Jagnow.

Schließlich waren CDU, CSU und SPD in ihrem vorläufigen Koalitionsvertrag ordentlich vorgeprescht und hatten angekündigt, "E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht" anerkennen zu wollen und "bei der Schaffung einer olympischen Perspektive" Unterstützung zu geben. Aus den Antworten auf die Kleine Anfrage ist von dieser Offensive nichts mehr zu spüren. "Unter Beachtung der Autonomie des organisierten Sports bleibt abzuwarten, wie sich E-Sports entwickelt", heißt es nun.

Der DOSB erarbeitet seit Dezember 2017 mit seinen Mitgliedsverbänden und weiteren Experten Empfehlungen zum Umgang mit E-Sport. "Aktuell ist dieser Prozess in der Endabstimmung und die Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht", teilte der Dachverband auf dpa-Anfrage mit.

Auch in Bezug auf die vom E-Sport angestrebte Anerkennung der Gemeinnützigkeit hält sich die Bundesregierung zurück. "Es besteht weiterhin Rechtsunsicherheit für die inzwischen über 100 Vereine im E-Sport in Deutschland", sagte Jagnow und hält die nun geäußerten Positionen des Bundes für "in der Gesamtbetrachtung aufschlussreich, aber von Indifferenz" geprägt.

"In der Beurteilung des Sportcharakters von E-Sport bleibt die Bundesregierung sogar hinter Einordnung durch den DOSB als 'vergleichbare sportliche Aktivität' zurück. Da sind wir in der Debatte schon viel weiter", stellte der ESBD-Chef fest und forderte: "Wir brauchen eine jetzt einheitliche Linie und die Bundesregierung hat sich mit den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages einen klaren Arbeitsauftrag gegeben. Das Versprechen, E-Sport als Sportart anzuerkennen, fordern wir konsequent ein."/ac/DP/fba