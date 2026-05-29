Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Expertenprognosen

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel

Im Mai 2026 haben 7 Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie analysiert.

4 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 154,57 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 164,15 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 154,00 SEK -6,18 29.05.2026 UBS AG 169,00 SEK 2,95 28.05.2026 Barclays Capital 150,00 SEK -8,62 21.05.2026 Deutsche Bank AG 160,00 SEK -2,53 20.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 150,00 SEK -8,62 20.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 114,00 SEK -30,55 20.05.2026 RBC Capital Markets 185,00 SEK 12,70 18.05.2026

Redaktion finanzen.net