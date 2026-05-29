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Expertenprognosen

Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

31.05.26 18:00 Uhr
Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,18 EUR 0,13 EUR 0,86%
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Im Mai 2026 haben 7 Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie analysiert.

4 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 154,57 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 164,15 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.154,00 SEK-6,1829.05.2026
UBS AG169,00 SEK2,9528.05.2026
Barclays Capital150,00 SEK-8,6221.05.2026
Deutsche Bank AG160,00 SEK-2,5320.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.150,00 SEK-8,6220.05.2026
JP Morgan Chase & Co.114,00 SEK-30,5520.05.2026
RBC Capital Markets185,00 SEK12,7018.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: H&M

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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