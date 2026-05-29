Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 7 Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie analysiert.
4 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 154,57 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 164,15 SEK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|154,00 SEK
|-6,18
|29.05.2026
|UBS AG
|169,00 SEK
|2,95
|28.05.2026
|Barclays Capital
|150,00 SEK
|-8,62
|21.05.2026
|Deutsche Bank AG
|160,00 SEK
|-2,53
|20.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|150,00 SEK
|-8,62
|20.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|114,00 SEK
|-30,55
|20.05.2026
|RBC Capital Markets
|185,00 SEK
|12,70
|18.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: H&M