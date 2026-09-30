Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie unter die Lupe genommen.
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Im September 2026 haben 9 Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie analysiert.
7 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 162,78 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 156,95 SEK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|163,00 SEK
|3,85
|29.09.2026
|RBC Capital Markets
|170,00 SEK
|8,31
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|160,00 SEK
|1,94
|25.09.2026
|Deutsche Bank AG
|160,00 SEK
|1,94
|24.09.2026
|Barclays Capital
|157,00 SEK
|0,03
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|160,00 SEK
|1,94
|24.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|145,00 SEK
|-7,61
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|175,00 SEK
|11,50
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|175,00 SEK
|11,50
|21.09.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: H&M