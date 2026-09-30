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Analysen des Monats

Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14.04 EUR -0.20 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 9 Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie analysiert.

7 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 162,78 SEK beziffert, während der aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M)-Kurs an der Börse STO bei 156,95 SEK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG163,00 SEK3,8529.09.2026
RBC Capital Markets170,00 SEK8,3128.09.2026
Deutsche Bank AG160,00 SEK1,9425.09.2026
Deutsche Bank AG160,00 SEK1,9424.09.2026
Barclays Capital157,00 SEK0,0324.09.2026
Jefferies & Company Inc.160,00 SEK1,9424.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.145,00 SEK-7,6124.09.2026
RBC Capital Markets175,00 SEK11,5024.09.2026
RBC Capital Markets175,00 SEK11,5021.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: H&M

Aktuelle Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie News

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Hennes Mauritz (H M, H&M) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes Mauritz (H M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral UBS AG
28.09.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight Barclays Capital

Information

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