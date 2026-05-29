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HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
88,02 EUR -1,02 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 92,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 88,42 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR1,7907.05.2026
Deutsche Bank AG101,00 EUR14,2307.05.2026
Warburg Research91,00 EUR2,9207.05.2026
DZ BANK--06.05.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 EUR-3,8706.05.2026
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR1,7906.05.2026
Barclays Capital95,00 EUR7,4406.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
06.05.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
06.05.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
06.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

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