HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

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Die HENSOLDT-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 92,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 88,42 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 1,79 07.05.2026 Deutsche Bank AG 101,00 EUR 14,23 07.05.2026 Warburg Research 91,00 EUR 2,92 07.05.2026 DZ BANK - - 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 85,00 EUR -3,87 06.05.2026 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 1,79 06.05.2026 Barclays Capital 95,00 EUR 7,44 06.05.2026

Redaktion finanzen.net