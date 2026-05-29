HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
Werte in diesem Artikel
Die HENSOLDT-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 92,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 88,42 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|1,79
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|101,00 EUR
|14,23
|07.05.2026
|Warburg Research
|91,00 EUR
|2,92
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 EUR
|-3,87
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|1,79
|06.05.2026
|Barclays Capital
|95,00 EUR
|7,44
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent