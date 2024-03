HENSOLDT Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von HENSOLDT

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,54 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 33,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 33,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,56 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.141 Stück gehandelt.

Bei 37,54 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,34 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 43,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,470 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,17 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

