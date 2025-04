HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 64,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 64,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 64,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 278.256 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 81,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,56 Prozent. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 57,38 Prozent Luft nach unten.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,20 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 27.02.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 863,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

