HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 92,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 92,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 92,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,25 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 311.676 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 15,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,625 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 549,00 Mio. EUR im Vergleich zu 520,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

