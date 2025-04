HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

So bewegt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 63,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 63,50 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 64,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 63,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 23.645 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 81,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 21,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,538 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,20 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 863,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

