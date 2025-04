HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag leichter

HENSOLDT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 61,90 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 61,90 EUR ab. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,55 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,25 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 411.683 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,20 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 863,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

