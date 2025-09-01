HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,90 EUR nach oben.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 92,90 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 93,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 69.198 Stück.

Bei 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 17,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 70,64 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

