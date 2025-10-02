DAX24.403 +1,2%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.788 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,56 -1,3%Gold3.833 -0,8%
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag an Boden

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 111,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 111,00 EUR zu. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 112,10 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 332.940 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 0,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,619 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,60 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen