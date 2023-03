HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 32,60 EUR

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 32,65 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 32,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.370 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,90 EUR an. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 0,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,47 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

