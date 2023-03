HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 32,90 EUR

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 32,65 EUR nach. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 32,35 EUR. Bei 32,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 173.988 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 30,47 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte HENSOLDT am 09.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

