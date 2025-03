HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT haussiert am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 18,5 Prozent auf 62,05 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 18,5 Prozent auf 62,05 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 63,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 300.923 Stück.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 56,04 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,25 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Am 12.05.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-, HENSOLDT-Aktie und Co.: Gewinnmitnahmen nach Rekordfahrt der Rüstungsaktien

MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten