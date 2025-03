HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Bullenmodus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 28,6 Prozent im Plus bei 67,30 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 28,6 Prozent auf 67,30 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,70 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.766.499 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 59,47 Prozent Luft nach unten.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,49 EUR je Aktie.

