HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 43,26 EUR zu.

Das Papier von HENSOLDT legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 43,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 43,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.400 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,470 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,50 EUR an.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Am 02.05.2025 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je HENSOLDT-Aktie.

