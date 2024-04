HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Minus

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 42,94 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,94 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 42,60 EUR. Mit einem Wert von 42,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 157.086 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,58 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 3,82 Prozent zulegen. Am 07.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,470 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,50 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Aktie aus.

