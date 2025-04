HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Mittag vor

So bewegt sich HENSOLDT

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 62,95 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 62,95 EUR zu. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 63,40 EUR. Bei 59,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 326.367 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 81,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 28,67 Prozent Luft nach oben. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 130,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 27.02.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent auf 863,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

