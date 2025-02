HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 39,66 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,66 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 39,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.515 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 44,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2024). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 11,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 31,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,75 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 410,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 528,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

