HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 38,98 EUR nach.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 38,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 37,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,74 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240.514 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2024 bei 44,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 14,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 30,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,537 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,75 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 410,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Rheinmetall-Aktie mit neuem Rekordhoch: Rüstungsaktien wie HENSOLDT gefragt