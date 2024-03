HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 34,20 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 34,20 EUR abwärts. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 34,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.297 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 9,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 46,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,470 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,17 EUR.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte HENSOLDT am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,44 EUR fest.

