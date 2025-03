HENSOLDT Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit HENSOLDT ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,2 Prozent auf 71,80 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 12,2 Prozent auf 71,80 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 75,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 464.743 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 4,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 163,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 711,00 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte HENSOLDT die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

