HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 65,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:46 Uhr 2,6 Prozent auf 65,65 EUR. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 75,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.687.750 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 75,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,61 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 140,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 61,50 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 711,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie.

