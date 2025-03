HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT springt am Mittag hoch

So entwickelt sich HENSOLDT

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 12,9 Prozent auf 72,25 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 12,9 Prozent auf 72,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 75,90 EUR. Mit einem Wert von 75,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 2.298.620 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 164,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,50 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 06.11.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. HENSOLDT dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

