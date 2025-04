HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 63,80 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 63,80 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 64,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.932 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 21,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit Abgaben von 57,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,538 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 863,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 711,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

