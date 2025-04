HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 61,25 EUR abwärts.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 61,25 EUR ab. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 60,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 418.667 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,20 EUR.

Am 27.02.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 863,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

