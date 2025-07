HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag nordwärts

HENSOLDT im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 95,80 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 95,80 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 96,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 94,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 187.515 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,638 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 77,00 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

