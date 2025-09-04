HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Kursplus

HENSOLDT im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 90,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 90,30 EUR zu. Bei 90,55 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.032 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 231,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,626 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 103,40 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck

August 2025: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall