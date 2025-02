HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

HENSOLDT im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 39,80 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 39,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 39,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,80 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 11.980 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 10,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,46 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,537 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,75 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 06.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 528,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 410,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

