HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 34,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,02 EUR. Bei 34,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.638 Stück gehandelt.

Bei 37,54 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,75 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,01 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,470 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,17 EUR an.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste

Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen