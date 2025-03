HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Aufschlag

Kurs der HENSOLDT

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 70,85 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 70,85 EUR. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,20 EUR. Bei 72,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 141.230 Aktien.

Bei 75,90 EUR markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,13 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,50 Prozent.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 61,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 711,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie.

