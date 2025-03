HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 71,25 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 71,25 EUR. Bei 73,50 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 763.516 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,53 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 161,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,50 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 711,00 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

