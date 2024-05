HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,80 EUR zu.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 37,80 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,32 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.162 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,34 EUR fiel das Papier am 07.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,544 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,38 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 711,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 607,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,76 EUR je Aktie belaufen.

