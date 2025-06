HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 103,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 103,20 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,10 EUR nach. Mit einem Wert von 107,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 736.163 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 5,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 73,57 Prozent sinken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,643 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,40 EUR an.

Am 07.05.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

