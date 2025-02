HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 36,50 EUR.

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 36,50 EUR abwärts. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 35,92 EUR. Bei 37,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 430.054 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2024 bei 44,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 22,14 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 25,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 42,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 528,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 410,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Rheinmetall-, RENK-Aktien & Co. unter Druck: Trump und Ukraine-Konflikt belasten Rüstungswerte